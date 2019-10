La stoccata di Agnelli a Conte fa esultare i tifosi della Juve

Ha esaltato i successi raggiunti in tutti i settori, sul campo come nel marketing, ma nel suo discorso all’assemblea degli azionisti si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. Andrea Agnelli ha “rotto” con Antonio Conte da tempo, da quando l’attuale allenatore dell’Inter decise di voltare le spalle alla Signora a stagione in corso perchè non poteva entrare nei ristoranti di lusso con 100 euro. E i rapporti tra i due sembra non si siano mai ricuciti del tutto, al di là delle apparenze. Ecco perchè nel corso del lungo intervento Agnelli ha riservato una frecciatina al suo ex tecnico.

GLI APPLAUSI – Prima dell’assemblea un saluto affettuoso è stato rivolto sì a un ex tecnico della Juventus, ma si trattava di Allegri che ha vinto 5 scudetti di fila (” Un pensiero va anche al contributo di Max Allegri, determinante nella crescita della Juventus”). Nessun riferimento ai 3 conquistati con Conte in panchina.

LA STOCCATA – Il riferimento a Conte – non citato per nome, peraltro – arriva dopo ed è una vera e propria punturina: “Il club è cresciuto anche affrontando emergenze. Pensiamo alla gestione del calcio scommesse che ha coinvolto i tesserati Juventus nel 2012, fatti avvenuti comunque in altre società. Fabio Paratici potrebbe scrivere un libro sulla gestione di una squadra senza allenatore. Quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza il primo allenatore? Questo ha forgiato ulteriormente i dirigenti”.

LA POLEMICA – Il primo allenatore in questione era proprio Conte, che fu squalificato per 6 mesi con Alessio che prese il suo posto in panchina.

LE REAZIONI – I tifosi della Juve quasi s’inchinano al presidente: “Ha detto la verità” o anche: “Agnelli che riferendosi al periodo del calcio scommesse nel 2012, parla di “tesserati Juventus” pur di non nominare Conte. My President!”.

DNA – I fan bianconeri si scatenano sui social: “Punturona…” o anche: “il Dna degli Agnelli”, oppure: “Quando parla Andrea Agnelli dovrebbero trasmetterlo a reti unificate in tutte le Università d’ Italia” e infine: “Abbiamo un Presidente anni luce avanti rispetto ai suoi pari ruolo italiani, il vero segreto del dominio di questi anni”.

QUI INTER – Non mancano però reazioni piccate degli interisti, a difesa del loro tecnico: “Poverino, hanno due squadre e pensano a Conte e all’Inter“.

SPORTEVAI | 24-10-2019 10:59