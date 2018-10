La strategia di Vettel: "Dobbiamo attaccare"

Il GP del Giappone è alle porte. A cinque gare dalla fine del Mondiale, Vettel si trova a -50 punti da Hamilton, leader della classifica piloti. Nonostante il notevole distacco, il tedesco è pronto a dare battaglia: "Non mi piace l'approccio 'adesso o mai più'… So che mancano ancora cinque gare alla fine del Mondiale. Il segreto è che dobbiamo attaccare. Questa è la mia pista preferita, in tutto il mondo. Voglio pensare solo a divertirmi", le battute del ferrarista in conferenza stampa.

Vettel è certo che, a Suzuka, si vedrà una Ferrari più competitiva: "In una settimana può accadere di tutto. Questo circuito ci vede in una posizione migliore rispetto al GP di Russia. Stiamo cercando di settare al meglio la macchina per avvicinarci alla Mercedes". Inevitabile la domanda sul rivale Hamilton, attualmente in totale controllo del Mondiale: "Quando proviamo a superarci è sempre divertente. Direi che lui si è divertito più di me in Russia. Ecco, non mi sono divertito così tanto quanto Hamilton nell'ultimo GP".

Sulla possibile pioggia: "Non mi preoccupa l'idea di una pista bagnata". Secca la risposta su chi sottolinea le difficoltà della Ferrari negli ultimi GP: "Ho risposto più volte a questa domanda. Abbiamo una macchina molto robusta, molto forte. Per tutto l’anno siamo stati sempre vicino al primo posto. In alcune gare non abbiamo avuto il ritmo che serviva, però ci siamo sempre difesi. Qui speriamo di fare meglio nelle qualifiche, così da partire meglio in griglia di partenza". Una battuta anche sul regolamento e sull’ipotesi di un turno in più di qualifiche: "Forse dovremmo avere meno turni di qualifica. Ovviamente è solo una mia opinione personale, non credo che cambieranno le regole".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 08:40