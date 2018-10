La straziante dedica di Rodrigo Bentancur

Il primo gol con la Juventus è arrivato quasi inaspettato almeno come modalità, perché dopo tanti tentativi dalla distanza Rodrigo Bentancur ha spinto dentro il pallone di testa al termine di un’azione di contropiede.

L’esultanza dopo la rete che ha sbloccato il risultato contro l’Udinese è stata commossa e il perché lo ha spiegato a 'Sky Sport' lo stesso centrocampista uruguaiano, tutt’altro che abituato a bucare le reti avversarie, al termine della gara della “Dacia Arena”: "Sono molto felice, è il terzo gol della mia carriera e il primo con la Juve, ma sono più contento perché ci ha portato alla vittoria. Lo dedico a mia mamma che mi guarda dal cielo”.

Dopo un Mondiale da protagonista, Bentancur, acquistato dalla Juventus nell’operazione che riportò Carlos Tevez al Boca Juniors, ma arrivato a Torino solo nella scorsa stagione, sta scalando le gerarchie anche nella mediana della Juventus: “Sono molto contento per la partita che abbiamo fatto e per la mia prova in particolare, ho soddisfatto le richieste del mister”.



SPORTAL.IT | 06-10-2018 23:55