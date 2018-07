La Supercoppa spagnola diventa un caso

La stagione 2018-2019 deve ancora cominciare, ma in Spagna è già tempo di polemiche. Per la prima volta nella storia, la Supercoppa nazionale, in programma tra Barcellona e Siviglia, verrà assegnata in gara unica e in campo neutro, il 12 agosto, probabilmente in Marocco, a Tangeri.

Lo ha deciso la Federazione spagnola, che non ha quindi ascoltato le proteste del Siviglia, oppostosi alla decisione dal momento che la gara d’andata, che era in programma in terra andalusa il 5 agosto, era stata inserita nell’abbonamento. Hanno vinto le ragioni del Barcellona, che nella notte tra il 4 e il 5 agosto sarà impegnato nell’ultima amichevole della tournée americana contro il Milan.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 20:20