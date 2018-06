La Svezia ringrazia il Var, Corea al tappeto

La Svezia conquista la vittoria all’esordio nei Mondiali di Russia. Gli scandinavi, che hanno eliminato l’Italia negli spareggi lo scorso dicembre, si impongono di misura per 1-0 contro la Corea del Sud, stesa da Granqvist, a segno su un calcio di rigore assegnato dal Var.

Buona Corea nel primo tempo ma le migliori occasioni sono svedesi. Al 21′ Berg si divora il vantaggio calciando addosso al portiere Woo Choo tutto solo in area, al 44′ Claesson spedisce di testa alto sopra la traversa da pochi passi. Gli asiatici si fanno vedere soprattutto in ripartenza con la velocità di Son, ma non creano veri pericoli alla porta di Olsen.

Più animata la ripresa: Forserg in avvio ha una grande chance ma è impreciso, Cheol Ko con un colpo di testa fa venire i brividi ad Olsen al 52′. Al 65′ il vantaggio della Svezia: Woo Kim stende in area Larsson, inizialmente l’arbitro di salvadoregno Aguilar tira dritto, giudicando l’intervento sul pallone, poi viene richiamato dal Var al video e cambia, giustamente valutando i replay, idea. Dal dischetto Granqvist è implacabile e spiazza Woo Cho.

Nella girandola di cambi successiva al vantaggio scandinavo, il ct della Corea del Sud Taeyong Shin inserisce anche la punta del Verona Lee Seung-woo, che all’82’ si crea una buona chance ma vede il suo tiro ribattuto da Granqvist.

Finale generoso per la Corea, che attacca con continuità ma senza lucidità. La più grande occasione capita sui piedi di Hwang, che però sbaglia. Gli svedesi resistono e portano a casa i primi tre punti, portandosi in testa al girone insieme al Messico. Coreani a zero con la Germania.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 16:00