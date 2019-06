La Svezia ha battuto per 2-0 il Cile nella prima partita del Girone F dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia.

Il match, frenetico ma senza chiare occasioni da gol, è stato interrotto al 72' a causa del nubifragio che si è abbattuto su Rennes. Alla ripresa del gioco le scandinave si sono portate in vantaggio all'83' con Asllani, poi nel recupero hanno chiuso i conti con Janogi.

