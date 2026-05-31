La Svizzera dà la sveglia alla Giordania, un'altra deb che rischia la figuraccia ai Mondiali

Gli elvetici - nel girone con Bosnia, Qatar e Canada - aiutati anche da due rigori. I giordani sono nel girone con Argentina, Algeria e Austria

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Arrivarci è un conto, far bella figura è un altro. Mai in passato c’erano state tante nazionali debuttanti ai Mondiali come in questa edizione del 2026 che prenderà il via l’11 giugno con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Sarà la prima volta in assoluto per Curaçao, Giordania, Capo Verde e Uzbekistan ma cosa dobbiamo aspettarci dalle matricole? I primi segnali non sono positivi.

Svizzera senza ostacoli con la Giordania

Ieri il Curacao è stato travolto per 4-1 dalla Scozia (anche se con l’alibi di essere rimasto in 10 dalla fine del primo tempo) oggi a prendere una scoppola (con lo stesso risultato) è stata la Giordania, travolta per 3-1 dalla Svizzera. Gara messa in ghiaccio già nel primo tempo con le reti su rigore di Embolo e Xhaka intervallate dal gol dell’ex Bologna Ndoye. Nella ripresa gli elvetici fanno entrare tutte le riserve e i giordani segnano con Al Fakhouri. A 11′ dalla fine il quarto gol svizzero con Fassnacht che fissa il risultato finale sul 4-1.

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Come si è qualificata la Giordania

Dopo nove tentativi falliti la nazionale giordana si è qualificata non senza difficoltà. il CT marocchino Hussein Ammouta, infatti, a metà percorso delle qualificazione ha scelto di lasciare l’incarico ed è stato sostituito dal connazionale Jamal Sellami. Durante le qualificazioni nel girone G del secondo turno la Giordania ha superato le eliminatorie come prima classificata, complice la vittoria per 7-0 contro il Pakistan e quella in rimonta per 2-1 contro l’Arabia Saudita.

Nel terzo turno la Giordania grazie anche ai pareggi contro rivali ostiche quali Iraq (0-0) e Corea del Sud (1-1), si qualifica per la prima volta nella storia alla Coppa del Mondo con una giornata di anticipo sconfiggendo l’Oman 3-0.Tra i giocatori più rappresentativi il centrocampista offensivo, Hassan Abdel Fattah che si è distinto per il suo eccezionale fiuto del gol segnando 16 reti nelle qualificazioni e consacrandosi miglior marcatore. Il leader tecnico è Musa Al-Tamari. Ala destra classe ’97 in forza al Rennes dove ha segnato cinque gol e nove assist in 31 presenze stagionali. Tra i potenziali talenti anche il centravanti Ibrahim Sabra, ventenne della Lokomotiv Zagabria in prestito dal Goztepe.

La Giordania è stata inserita nel Gruppo J insieme a Argentina, Algeria e Austria. Un raggruppamento certamente complicato e appare un azzardo ipotizzare un passaggio di turno.

I risultati delle altre amichevoli internazionali

Questi i risultati delle altre amichevoli che hanno visto coinvolte nazionali impegnate al Mondiale