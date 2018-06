La Svizzera non muore mai, Serbia ribaltata

Era un derby sentito, alla fine la correttezza è stata massima, ma le emozioni non sono mancate. Dopo aver fermato il Brasile, la Svizzera concede il bis ribaltando la Serbia nella seconda partita della seconda giornata del gruppo E, che ora vede in testa per differenza reti il Brasile, appaiato agli elvetici a quota quattro punti. A Kaliningrad però la Serbia può solo prendersela con se stessa per il suicidio tattico messo in scena nel secondo tempo, dopo aver sbloccato la gara con Mitrovic al 5’ ed aver controllato la reazione avversaria per tutta la prima frazione.

Il pareggio di Xhaka, però, dopo sette minuti della ripresa, con un gran tiro incrociato dal limite, ha fatto perdere equilibrio alla Serbia, sbilanciatasi per cercare il successo in vista dell’ultima gara contro il Brasile. La Svizzera fallisce un paio di ripartenze, ma fa centro al 90’ con Shaqiri, involatosi per 50 metri nella desertà metà campo avversaria.



SPORTAL.IT | 22-06-2018 22:45