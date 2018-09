La svolta di Allegri: fuori un big

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, Massimiliano Allegri è tornato sulla partita di Frosinone: "La Juventus deve abituarsi a continuare a vincere, poi nell'arco della stagione ci saranno partite bloccate come quella di Frosinone e gare più aperte. Più la partita andava avanti e più la squadra di Longo andava indietro".

Il tecnico ex Milan sembra aver bene in mente la formazione da schierare per impensierire Inzaghi: "Bentancur mercoledì avrà ottime possibilità di giocare, deve fare qualche gol e qualche assist in più. Rientrerà Matuidi e deciderò uno tra Pjanic ed Emre Can, sarà fuori Chiellini. In porta gioca Perin, il dubbio è su Alex Sandro se riposa, a destra ci sarà o Cancelo o Bernardeschi. Dybala gioca".

Proprio sull'argentino, Allegri ha detto: "A Frosinone ha fatto una buona gara. Non ha segnato ma qualche conclusione l'ha fatta, ha bisogno di giocare per trovare ritmo e condizione".

"Il Bologna non è da sottovalutare – ha continuato il tecnico bianconero -, ha battuto nettamente la Roma e quando ha perso l'ha sempre fatto di misura. Solo con l'Inter ha preso tre gol, si è però arresa solo alla fine. Inzaghi è molto bravo, la sua sua squadra sta in partita fino alla fine. E' una partita da vincere e per farlo dobbiamo avere lo stesso atteggiamento maturo e responsabile di Frosinone".

Contro i rossoblu ci sarà anche la possibilità di vedere in campo giocatori che ancora devono ritagliarsi il loro spazio quest'anno: "Barzagli è totalmente recuperato, mercoledì potrà essere tranquillamente della partita. Kean lo avevo già in mente domenica, contro il Bologna è una possibilità. O giocano Dybala e Ronaldo, oppure ne metto un altro che può essere lui, è un giocatore da Juventus a tutti gli effetti".

In chiusura, una parentesi su Messi che ha votato proprio Massimiliano Allegri come miglior allenatore: "Sono molto contento, poi è giusto che l'abbia vinto Deschamps dopo il Mondiale. Purtroppo io e Marotta non siamo potuti andare alla cerimonia a causa delle troppe partite ravvicinate".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 14:10