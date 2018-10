La svolta di Cristiano Ronaldo: mossa drastica di CR7

Cristiano Ronaldo è pronto a farsi interrogare dalla polizia di Las Vegas per fornire la propria versione su quanto successo nel 2009 con Kathryn Mayorga, la donna statunitense che lo accusa di stupro. L'attaccante della Juventus non è disposto però a volare fino in Nevada: l'interrogatorio potrebbe svolgersi in videoconferenza dall'Italia, il giocatore vuole smontare punto per punto le accuse della donna. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

L'avvocato di Cristiano Ronaldo, ​Peter S. Christiansen, aveva dichiarato nei giorni scorsi che "i documenti che contengono le presunte dichiarazioni di Ronaldo e che sono stati riprodotti dai media sono pure invenzioni e frutto di manipolazioni". Una tesi respinta immediatamente dal Der Spiegel: la rivista ribadisce di essere in possesso "di centinaia di documenti e di non avere motivo di dubitare della loro autenticità. Abbiamo controllato meticolosamente le nostre informazioni".

Ronaldo incassa il supporto del compagno di squadra Andrea Barzagli: "Cristiano Ronaldo è sereno, sta dimostrando di essere un grande professionista. Nonostante non stia vivendo il suo miglior momento all'esterno, è un grande e ce lo sta facendo vedere. Speriamo ci porti risultati che lui ha già ottenuto e noi, purtroppo, non ancora", sono le sue parole a Sky.

Maria Dolores Alveiro, la mamma di CR7, su Instagram ha postato una foto a sostegno del figlio: "Sei la luce di tutti noi", ha scritto la donna. Con il portoghese anche Raffaella Fico, ex fidanzata: "Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore. Sono stata fidanzata con lui 11 mesi e posso dire che Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, è stato un vero gentiluomo con me. A casa come si comportava? Si allenava anche lì, faceva gli addominali dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4-5 serie da 20".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 11:15