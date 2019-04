La svolta di Egidio Bianchi

E’ una prima volta in assoluto per Pesaro: dopo avere ospitato due edizioni dell’All Star Game della Lega Basket Serie A, la prima nel 1997 per inaugurare la nuova Arena (ora targata Vitrifrigo) e la seconda nel 2012, ecco la tanto attesa Final Eight che assegnerà dal prossimo 13 al 16 febbraio la Coppa Italia 2020. Un premio ad una città che ha da sempre il basket nel suo DNA, frutto di una partnership tra LBA e il Comune di Pesaro che è stata presentata oggi nella città marchigiana.

"La assegnazione dei prossimi Eventi di Lega ci aiuta a programmarli e migliorarli progressivamente a livello commerciale e organizzativo – ha dichiarato il presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi – Abbiamo alzato l’asticella, volevamo un impianto in grado di accogliere sempre più appassionati e l’impianto di Pesaro ha tutte queste caratteristiche: in più questa città ha una grande capacità di accoglienza e per questo ci attendiamo una grandissima partecipazione. Il movimento del basket italiano deve puntare sulle infrastrutture: abbiamo tutti gli elementi per poterci lavorare e abbiamo definito con l’Istituto di Credito Sportivo un modello di progetto che andrà sviluppato. Abbiamo intenzione di innovare le infrastrutture delle società di serie A e presto partirà un tour con le società che hanno bisogno di ulteriori miglioramenti nei propri palazzetti, in modo da aumentare il valore degli impianti e di chi li gestisce. Le Marche sono una regione che da sempre ama il basket: la scelta di Pesaro è legata a molti fattori, non solo in relazione all’Arena ma anche in base alle linee guida della Lega: scegliere territori appassionati, con una serie di eventi collaterali a fare da cornice alla manifestazione con progetti che verranno sviluppati nelle prossime settimane".

