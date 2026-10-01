La LVF ha deciso di portare ogni giornata 3 partite gratuitamente su YouTube (e potranno essere ritrasmesse da club e giocatrici). Un esempio virtuoso mentre tutti gli sport aumentano i prezzi degli abonamenti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

In un mondo dove tutto ormai è a pagamento, il volley femminile italiano decide di passare al contrattacco. E con una mossa (nemmeno tanto) a sorpresa apre letteralmente il proprio mondo a una vastissima platea di appassionati. Altro che pay tv o abbonamenti in streaming: in ognuna delle 26 giornate di regular season, tre delle 7 partite in programma verranno trasmesse gratuitamente su YouTube, con la possibilità per società e giocatrici di ritrasmettere il segnale sui propri canali social. Partite che vanno ad affiancarsi a quelle trasmesse in chiaro dalla Rai (una o due a giornate: le restanti verranno proposte in pay su Dazn). Una svolta epocale, che segna un punto di rottura nel panorama televisivo e di fruizione dei contenuti per gli appassionati italiani.

Non solo l’A1: anche tutta l’A2 gratis (anche su Dazn)

Perché tutti gli sport nazionali negli ultimi anni sono andati nella direzione opposta a quella che la Lega Volley Femminile del neo presidente Vito Cozzoli ha deciso di intraprendere. Egonu, Gabi, Haak e compagnia cantante si mostreranno senza più tutti quei vincoli che nelle ultime stagioni obbligavano gli utenti a scegliere tra più pacchetti a pagamento: è una rivoluzione culturale, perché il volley così facendo sa perfettamente di poter raggiungere una platea di spettatori molto più vasta, cavalcando quindi l’onda dei recenti successi delle selezioni nazionali (e anche dei club in campo internazionale).

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E chiaramente un’apertura così netta potrebbe fungere da richiamo anche per molte aziende, che vedrebbero molto più di buon occhio un investimento, consapevoli delle possibilità di ritorno decisamente superiori rispetto a una programmazione fatta quasi interamente in modalità pay.

Peraltro la riforma non si limiterà all’A1: anche la Serie A2 avrà un accesso privilegiato sul canale YouTube della LVF, con 4 partite a giornata trasmesse dalla piattaforma, mentre le restanti restano su Dazn (ma anche in questo caso gratuitamente, previa registrazione). Dazn che permetterà la visione gratuita anche di tutte le gare del campionato di Serie A2 maschile, mentre per la Superlega restano in vigore il pacchetto dell’anno passato, con due partite su Dazn (ma a pagamento), una o due in chiaro su RaiSport e il resto sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

La rivoluzione culturale che può ispirare gli altri sport

Il nuovo format voluto per il prossimo triennio promette subito di pagare dividendi. “Siamo di fronte a un traguardo storico, a una partnership mai vista prima con la tradizione della TV in chiaro e la flessibilità dello streaming”, ha affermato Mauro Fabris, appena prima di cedere (dopo 20 anni) il timone della LVF a Vito Cozzoli. La lega lavorerà in stretta sinergia con Spike Media, che ha parlato apertamente di una modalità pensata per avere un pubblico sempre più ampio.

Certo un modo ben diverso di proporre il proprio contenuto rispetto a quanto fanno altre discipline in Italia: il basket ad esempio, col varo di LBA TV nella passata stagione, non ha raccolto gli utenti sperati (circa 40mila abbonamenti), soprattutto finendo per sparire dai principali canali televisivi in chiaro, con annesse polemiche che hanno finito per generare malcontento tra gli appassionati (che si vedono soppiantati da altri sport, volley su tutti).

Il calcio resta in un universo a parte, ma con i costi in netto aumento degli abbonamenti la pirateria ha trovato sempre più terreno fertile. Anche se poi c’è qualche esempio virtuoso, vedi Mediaset che trasmetterà 6 partite della Liga gratis (tutte quelle tra Real, Atletico e Barcellona). Il volley di tutto questo se n’è infischiato: ha spalancato le porte a un pubblico sempre più ampio e generalista, e chissà che presto altre discipline non ne seguano l’esempio. Per ora, una rivoluzione totale.