La telecronaca di Adani in Inghilterra-Argentina scatena il pubblico. Tu cosa ne pensi?

Il commentatore Rai divide l’opinione dei telespettatori, passione, emozioni o tifo eccessivo: cosa ne pensate della seconda voce di Inghilterra-Argentina

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Non ci sono solo le emozioni di una partita che si è decisa negli ultimi minuti. La semifinale Mondiale tra Inghilterra e Argentina divide anche sotto l’aspetto televisivo. La Rai affida la sua telecronaca ad Alberto Rimedio e Daniele Adani, ma a fare scalpore è l’entusiasmo e la passione della seconda voce che per qualcuno è stata eccessiva mentre c’è chi invece apprezza un commento così fuori dagli schemi.

Cosa è successo nel corso della telecronaca di Inghilterra-Argentina

Un match molto emozionante, l’Inghilterra domina il primo tempo anche se non riesce a segnare. Nella ripresa però la squadra di Tuchel sblocca il match e sembra in controllo. Le cose cambiano quando gli inglesi decidono di cedere il pallino del gioco ai sudamericani che dopo una serie di occasione riescono prima a trovare il gol del pareggio e poi quello della vittoria con Lautaro Martinez.

Adani è incontenibile in telecronaca: “Non è mai finita con l’Argentina, non è mai finita con la Seleccion, il cuore dei campioni del mondo. Enzo raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenza sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo ma non lo puoi fare con Dios. Maradona 40 anni dopo orienta questa partita e non la fa finire perché l’epica deve continuare”, dice dopo la rete del pareggio di Enzo Fernandez.

Il gol di Lautaro fa salire ancora di più i decibel: “Non ci credo, non ci credo. Il 68esimo assist di Messi con la Nazionale argentina doveva pensarci lui: la routine dello straordinario. Riporta Maradona qui 40 anni dopo. A 39anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca. E’ infinito il cuore dell’Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi”.

Passione o esagerazione: il pubblico si divide

Di sicuro le parole e i comportamenti di Daniele Adani nel corso delle partite rompono una tradizione di telecronache Rai. Il tono della tv di Stato è da sempre misurato ed equilibrato, qualcosa che già le emittenti satellitari avevano scardinato nel corso del tempo. C’è chi apprezza questo tipo di commento tecnico anche un po’ sopra le righe e chi invece lo giudica come una “telecronaca del tifoso”, che finisce per rubare la scena e trasformare la Rai in una televisione argentina.