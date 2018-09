La tentazione di Floro Flores

Antonio Floro Flores, che in estate è stato vicino al Foggia e allo Spezia, ha una tentazione.

L’attaccante campano, svincolato, potrebbe tornare al passato: gli avrebbe proposto un biennale l’Arezzo.

Il classe 1983, che è reduce dall’esperienza di Bari, ha indossato la casacca amaranto dal 2005 al 2007 realizzando ventotto reti in due stagioni nel torneo cadetto. In carriera il napoletano ha giocato a lungo in serie A: dopo avere esordito con la maglia della squadra della sua città è stato alla Sampdoria, all’Udinese, al Genoa, al Sassuolo e al Chievo.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 13:15