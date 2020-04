La Ternana avvisa la Lega Serie B

Se per la Serie A si prospetta il ritorno in campo dopo che si sarà attenuata la pandemia di Coronavirus e se le società di Serie B stanno riflettendo, è in alto mare la situazione che riguarda la Serie C.

Il campionato 2019-2020 potrebbe non riprendere e ancora poco si sa riguardo a promozioni e retrocessioni. Tra i club pronti a insorgere qualora si optasse per far salire in Serie B solo le vincitrici dei tre gironi c’è la Ternana, il cui patron Stefano Bandecchi è stato molto chiaro in un’intervista a 'Il Corriere dell’Umbria' ripresa da ‘Ternananews.it’:

“Vogliamo 4 promozioni perché dopo il mancato ripescaggio del 2018 non intendiamo agevolare Balata. Sarebbe preferibile riprendere il campionato, magari dopo metà agosto, col contagio Covid-19 auspicabilmente azzerato. In questo modo si vincerebbe e si perderebbe in campo, a porte chiuse e in gare secche. E la Ternana aggiudicandosi la Coppa Italia approderebbe ai playoff come terza".

Bandecchi ha poi commentato l'ipotesi che l'eventuale quarta promozione venga decisa tramite sorteggio: “Sorteggio? Solo un'idea che l'Assemblea potrebbe sottoporre al Consiglio Federale. Dico scherzando che per accrescere le nostre chances potremmo aggiungere 45 palline col nome Ternana alle 27 previste…".



SPORTAL.IT | 24-04-2020 21:53