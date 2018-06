La Ternana pensa in grande

In attesa di capire quanto siano concrete le speranze di ripescaggio in Serie B, la Ternana si sta riorganizzando dopo la retrocessione sul campo in Serie C, che ha per il momento posto fine alle sei stagioni consecutive giocate tra i cadetti. Se terza serie sarà, la società punta all’immediata risalita tra i cadetti e per questo, oltre alla conferma del tecnico Luigi De Canio, si profila un mercato di primo livello.

Ecco allora, secondo quanto riporta 'Il Messaggero', che la prima linea rossoverde potrebbe essere composta nella prossima stagione da due giocatori reduci dal salto in B rispettivamente con Livorno e Cosenza, ovvero Daniele Vantaggiato e Gennaro Tutino. Nomi importanti anche quelli seguiti per la difesa: l’ex Frosinone Leonardo Blanchard, che tornerà al Carpi dal prestito all’Alesandria, Dario Bergamelli della Pro Vercelli e Giuseppe Prestia, ex Palermo reduce da un ottimo campionato nella Virtus Francavilla.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 25-06-2018 20:45