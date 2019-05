La Ternana "regala" gli abbonamenti

La sconfitta del Monza nella finale di Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese ha sancito la mancata partecipazione della Ternana ai playoff.

Stagione fallimentare per i rossoverdi, retrocessi dalla B nella scorsa stagione, ma mai in grado di impensierire le prime della classe del girone vinto poi dal Pordenone.

Ebbene la società pensa già al futuro e ha fissato i prezzi per il prossimo campionato. Per assistere alle gare della Ternana al “Liberati” basteranno 5 euro in curva, otto dai distinti e 10 in tribuna.

Resteranno invariati invece i prezzi dei biglietti per le singole partite. Chiara l’intenzione della società di fidelizzare i tifosi coinvolgendoli nel progetto di riscatto per la stagione 2019-2020.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 19:49