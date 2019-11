La tregua apparente non convince nella lite Belen-De Lellis

Per quante frequentano Instagram e conoscono l’intensità e la frequenza dei post di Giulia De Lellis sul social, quanto verrà riferito non costituirà una novità assoluta. Giulia, infatti, dopo la notizia riferita dal settimanale Chi, in merito alle prove generali di convivenza, ha tenuto a precisare che la vita insieme al pilota di MotoGp è una realtà e che – tra una ospitata e un impegno sul set – la cosa è iniziata qualche mese fa.

Entrambi noti, ammirati e celebri per questa generazione di socializzati, Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono costantemente al centro delle cronache per via di questo intreccio pericoloso che si è venuto a creare con il clan Rodriguez e il loro entourage. Chi si tiene volutamente a distanza da queste diatribe è Stefano De Martino, il quale fino a questo momento non ha esternato alcuna opinione polemica, né ambigua sull’ex di sua moglie e la sua attuale compagna.

Una scelta molto netta, quella del conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile, almeno per quanto riguarda i suoi social e la sfera pubblica. La sua carriera è in crescendo e in fatto di stile ha dimostrato molto, l’ex “signor Rodriguez”, che ha sempre più una sua identità – artistica e non solo – distinta dalla consorte.

Invece, com’è noto, tra Belen e Giulia le cose non vanno affatto bene. E non è chiaro se si tratti di una questione di cuore, di business, di affari o make up. Quel che sembra sicuro è che tra le due non ci sia nulla di affine, né l’intenzione di chiarire dopo la sequenza di video pubblicati e la ormai celeberrima “Se parlo, rovino famiglie” della De Lellis, che ha scatenato una guerrilla social di proporzioni apocalittiche, almeno per lo showbiz nostrano.

Come precisa la De Lellis, dopo l’esplosione anti Belen, con Iannone l’amore procede e la loro vita ha come punto fermo la residenza svizzera del pilota, a Lugano dove la stessa influencer rientra dopo ogni impegno professionale e tra un gran premio e l’altro. La casa che, in parte, è stata costruita ed arredata nel corso della relazione con Belen.

Un segnale di continuità e di solidità della loro relazione, che lo stesso Iannone ha voluto condividere con un post molto romantico in tempi recentissimi. Parole mai spese, pubblicamente, per l’ex Belen.

VIRGILIO SPORT | 15-11-2019 11:58