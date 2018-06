La tv iraniana censura Puyol

L’ex difensore della Spagna Carles Puyol, invitato per commentare in diretta alla tv di Stato iraniana la partita dei Mondiali 2018 Iran-Spagna di mercoledì scorso, è stato censurato a causa di un diktat arrivato da Teheran.

“Non mi hanno voluto per colpa dei capelli troppo lunghi”, ha rivelato l’ex centrale del Barcellona. La folta chioma del catalano, uno dei suoi marchi di fabbrica insieme ai suoi tackle implacabili, non ha passato il vaglio dei funzionari della tv di stato, che hanno deciso di rinunciare al prestigioso commento del campione del mondo 2010.

La curiosa vicenda sta facendo il giro della rete: i giornali online di Teheran riferiscono che l’ex blaugrana era stato invitato alla seguitissima trasmissione sportiva condotta dal giornalista iraniano Adel Ferdosipour che, in segno di protesta contro la decisione dei dirigenti televisivi, ha lasciato per qualche minuto il suo programma. “Ho fatto qualsiasi cosa per averlo con noi ma non ci sono riuscito e mi scuso”, ha poi detto il conduttore ai telespettatori. La decisone di censurare Puyol ha scatenato un’ondata di critiche anche dall’opinione pubblica iraniana, che ha giudicato eccessivo il provvedimento.

L’emittente di Stato IRIB ha proibito al giocatore di presentarsi poiché in tv è rigorosamente vietata qualunque cosa ritenuta “non convenzionale” rispetto ai precetti islamici. Per i calciatori della Nazionale iraniana esiste addirittura un codice comportamentale che invita a evitare acconciature che possano diffondere la cultura straniera.

Morteza Mirbagheri, uno dei dirigenti dell’emittente televisiva, però ha negato la ricostruzione dei giornali, spiegando che la scelta è stata presa esclusivamente “per gli eccessivi costi che avrebbe comportato avere un ospite come Puyol”.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 14:45