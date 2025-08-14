La Uefa copia Lega Calcio e serie A: la Supercoppa può diventare un torneo e finire fuori dall’Europa

Allo studio della Federazione continentale un nuovo format per la competizione, che si disputerebbe negli Stati Uniti o in Medio Oriente

La Uefa sarebbe pronta a copiare Lega Calcio e serie A e a modificare il format della Supercoppa Europea, trasformandola in un mini-torneo da disputare negli Stati Uniti o in Medio Oriente: una novità che, però, aumenterebbe ulteriormente il numero di partite in calendario.

Supercoppa Europea: Uefa pensa a nuovo format

La Supercoppa Europea potrebbe subire la stessa trasformazione a cui è andata incontro negli ultimi anni la Supercoppa Italiana. Lo ha rivelato il Daily Telegraph, testata britannica secondo cui la Uefa sta vagliando l’ipotesi di cambiare il format della competizione, aumentando il numero di partecipanti da due a quattro: di fatto, la Supercoppa Uefa si tramuterebbe da partita secca a vero e proprio mini-torneo.

L’allargamento alla vincitrice della Conference League

Fino a oggi a giocarsi la Supercoppa Europea erano la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League: dalla prossima edizione, la Uefa vorrebbe aggiungere anche le finaliste delle due principali coppe europee, ma non è escluso che nel mini-torneo possa essere inserita anche la vincitrice della Conference League e addirittura la finalista di questa competizione: in tal caso, il torneo dovrebbe prevedere non solo semifinali e finale, ma anche un turno di quarti di finale.

Come la Supercoppa Italiana

Insomma la Uefa sembra pronta a imitare quanto fatto da Lega Calcio e serie A con la Supercoppa Italiana, competizione che a partire dal 2024 ha cambiato format, passando dalla finale secca ad una Final Four. E come la Supercoppa Italiana, nei piani della Uefa quella Europea dovrebbe disputarsi fuori dai confini del Vecchio Continente: secondo il Daily Telegraph, la Uefa avrebbe intenzione di portare la competizione negli Stati Uniti o nei paesi del Medio Oriente per massimizzare i profitti derivanti dai diritti media.

Calendario per club ancora più fitto

Pare quasi inutile sottolineare che l’eventuale cambiamento del format della Supercoppa Europea aumenterebbe ulteriormente – seppur una sola o di al massimo due partite per partecipante – il numero di gare del calendario internazionale delle competizioni per club. Un problema di cui si era lamentato lo stesso presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, criticando l’istituzione del Mondiale per club della Fifa: evidentemente il dirigente deve aver cambiato idea di fronte alla possibilità di aumentare le entrate della federazione continentale…