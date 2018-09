La Uefa valuta l'ennesima rivoluzione nel calcio

Ennesima grossa rivoluzione in vista per il calcio europeo. Nel corso dell'annuale Uefa Elite Club Coaches Forum a Nyon, infatti, i migliori allenatori europei hanno avanzato in particolare tre richieste: un mercato più corto e uniforme, la presenza del Var nelle coppe con una maggiore chiarezza riguardo il suo utilizzo e soprattutto una nuova regola riguardante i gol in trasferta nei confronti andata e ritorno. Tra i tecnici presenti alla riunione spiccano i nomi di Allegri, Ancelotti, Mourinho, Lopetegui, Simeone, Tuchel, Benitez e Rudi Garcia.

"I dibattiti sono stati intensi – ha dichiarato il vice segretario generale dell'Uefa Giorgio Marchetti -. Abbiamo affrontato una lunga analisi tecnica della stagione, un argomento che è il pane quotidiano degli allenatori. Gli allenatori hanno chiesto all'Uefa che il mercato chiuda per tutti allo stesso momento, ossia quando cominciano i campionati nazionali". Marchetti ha parlato anche delle discussioni che ci sono state tra gli allenatori riguardanti il Var e la sua applicazione: "Il nostro capo degli arbitri Roberto Rosetti ha mostrato ed interpretato alcune situazioni tratte dall’ultimo Mondiale. Ognuno ha espresso il proprio parere, con divergenze su alcuni casi controversi, come i falli di mano".

Ma lo spunto più interessante e sicuramente più rivoluzionario di tutti è stato quello sulla regola dei gol in trasferta nelle partite di andata e ritorno: "Gli allenatori pensano che segnare gol non sia così difficile come in passato, quindi pensano che questa regola dovrebbe essere rivista – ha spiegato il vice segretario generale dell'Uefa – Questo è ciò che faremo. La logica è che il calcio sia cambiato e il peso delle reti segnate fuori casa non sia lo stesso di molti anni fa quando è stata introdotta la regola. Per molti è ritenuta persino controproducente perchè, oltre a incoraggiare le squadre in trasferta ad attaccare, induce le formazioni di casa a difendersi per evitare di concedere un gol che potrebbe poi rivelarsi fatale".

