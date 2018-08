La Vastese cerca... compositori

Un nuovo inno per la Vastese Calcio.

Concorso aperto a tutti, singoli e band, con la possibilità di proporre le proprie idee da oggi fino al prossimo 31 agosto.

Il concorso ideato dalla società biancorossa durerà per tutto il mese di agosto, partecipare è molto semplice, inviando la propria adesione sulla pagina Facebook della Vastese oppure all’indirizzo mail info@cquadro.net.

I partecipanti dovranno riempire un modulo e poi dovranno seguire alcune indicazioni per l’invio della canzone in formato mp3. Al termine del concorso si riunirà una giuria che sceglierà quale sarà il nuovo inno biancorosso e il vincitore o i vincitori (qualora fosse un gruppo) verranno premiati con gli abbonamenti per la stagione 2018/2019 e un buono dal valore di 200 euro offerto da uno degli sponsor della Vastese Calcio.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 10:40