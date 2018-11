La verità di Pezzella sul rigore contro la Roma

German Pezzella è stato ospite in studio a Radio Bruno.

Il capitano della Fiorentina ha parlato dell’episodio controverso, che ha suscitato molte critiche da parte dei giallorossi, che ha permesso ai gigliati di passare in vantaggio: “Da dentro al campo, a volte, non si capisce chi prende le decisioni. A casa ho un foglio bello grande con scritte le varie decisioni contro di noi (ride, ndr). Se avessero fischiato un rigore come quello che ci hanno dato contro la Roma, mi sarei arrabbiato”.

Il difensore viola ha parlato anche del suo futuro: “Sono felice qui e l’ho sempre detto quando in estate si parlava di mercato. Nel calcio è difficile trovare il posto giusto e quando lo trovi devi tenertelo stretto. La mia miglior stagione? E’ ancora presto per dirlo. E’ da un anno che conosco il calcio italiano, spero comunque di migliorare ancora”.

Sul Frosinone e la Juve: “Il Frosinone ha perso diverse partite, ma ha messo in difficoltà varie squadre. Ormai sono abituato che quando inizia la stagione i tifosi ci ricordano la data della partita contro la Juve”.

SPORTAL.IT | 05-11-2018 19:45