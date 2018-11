La verità di Uccio: 'Pensavo che Vale smettesse'

In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport Alessio 'Uccio' Salucci è tornato a parlare di quanto successo tra Valentino Rossi e Marc Marquez.

"Quando io vedo la faccia di Marquez cambio canale – ha assicurato il migliore amico del campione di Tavullia -. Dopo quell’episodio del 2015 ho pensato addirittura che Valentino smettesse, ma non sarebbe stato il suo stile smettere così, anche se lo ricordo demoralizzato. E’ stato uno dei nostri momenti peggiori, quello e dopo qualche incidente grave. Vale si era allontanato da questo sport e io mi domandavo: perché deve succedere una cosa così? Così lo ho convinto a continuare a correre, a lavorare duro. Vedrai che un giorno saremmo ripagati gli ho detto… Quel che è successo è stata una ingiustizia nei suoi confronti".

"Speriamo che la nuova moto a febbraio funzioni. Come sempre punteremo al decimo: ci proviamo ogni anno, ma è sempre difficile, anche se Rossi è in forma e superallenato. Lui non ha più niente da dimostrare ma mentalmente è pronto. Ha solo bisogno di una moto alla sua altezza" ha aggiunto Uccio.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 18:00