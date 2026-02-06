La videostoria delle Olimpiadi invernali: un gioco che dura dal 1924

Due sport erano gia' presenti in alcune delle precedenti Olimpiadi estive

I Giochi invernali riguardano quegli sport “che si praticano su neve o su ghiaccio”. Esistono dal 1924, anche se alcuni erano gia’ presenti in alcune delle Olimpiadi precedenti. Il Cio lancio’ l’idea delle Olimpiadi invernali nel 1921, ma si scontro’ col veto dei Paesi scandinavi. Alla fine, fisso’, per il 1924 a Chamonix, una “Settimana degli sport invernali”, come “parte delle celebrazioni della VIII Olimpiade”, prevista per quell’anno a Parigi. Ma e’ solo nel 1925 che il Comitato decide di ridenominare retroattivamente la “Settimana” come “Primi Giochi olimpici invernali”. Il primato assoluto di medaglie e podi e’ della Norvegia. L’Italia ha collezionato 141 medaglie, di cui 42 d’oro. Arianna Fontana e’ l’atleta azzurra piu’ premiata di sempre, ma solo Tomba e Compagnoni vantano 3 medaglie d’oro. Tra i Paesi, a Milano-Cortina sono esclusi Russia e Bielorussia, i cui atleti partecipano come neutrali, cioe’ senza simboli, colori, inni o bandiere nazionali.

