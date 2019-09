La Virtus batte il Fenerbahce e boccia Gentile

Serata di gala per la Virtus Bologna, che ritrova Sasha Djordjevic in panchina dopo il Mondiale, e travolge in amichevole la corazzata Fenerbahce di Zeljko Obradovic. 94-68 (31-7, 52-31; 72-55) per i bianconeri, che trovano 18 punti da Hunter, 16 da Gaines, 15 da Weems e 14 da Gamble.

A fine gara l’amministratore delegato dei felsinei, Luca Baraldi, ha parlato di mercato con "Radio Bologna Uno": "Siamo sempre attenti. Voglio però chiudere una volta per tutte la questione Gentile: è un giocatore che non ci interessa" ha spiegato.

