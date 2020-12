La Virtus Bologna dà il benservito a Djordjevic

Il giorno dopo la sconfitta interna contro Sassari e il mancato debutto di Marco Belinelli, che torna tra le file delle V Nere dopo tempo immemorabile, la Virtus Segafredo Bologna ha deciso di esonerare Sasha Djordjevic.

Insieme al tecnico vengono sollevati dall’incarico il primo assistente allenatore Goran Bjedov e il preparatore fisico Mladen Mihajlovic,la squadra viene momentaneamente affidata all’assistente allenatore Cristian Fedrigo.

Djordjevic, che da giocatore aveva militato per due anni nella Fortitudo, era alla guida della Virtus dal marzo 2019 portando le V Nere nello stesso anno alla conquista della Champions League, da non confondere con l’Eurolega che è la massima competizione europea per club.

OMNISPORT | 07-12-2020 20:58