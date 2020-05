La Virtus Bologna riparte da Pecchia

In casa della Virtus Bologna si sarebbe al lavoro per raggiungere un accordo pluriennale con Andrea Pecchia e sistemare così un tassello importante per quanto concerne la parte italiana del roster.

Lo riferisce Il Resto del Carlino, che aggiunge come tutte le altre decisioni della società felsinea saranno rimandate al mese di giugno.

7,7 punti, 4,5 rimbalzi, 1,2 assist in 24,8 minuti per gara le medie dell’ex Olimpia nelle 19 gare disputate con la canotta di Cantù.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 10:49