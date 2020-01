La Virtus dilaga, Djordjevic sa il perché

Derby italiano senza storia in Eurocup. La Virtus Bologna travolge Trento (94-70) centando la terza vittoria consecutiva nelle Top16.

Aleksandar Djordjevic non può che rimarcare la buona prova della squadra sottolineando in particolare la prestazione in fase difensiva: "Abbiamo ottenuto una vittoria importante con un buon approccio. Abbiamo difeso molto bene e questo è importante. Tutti quelli che sono entrati in campo hanno cercato prima di fare bene in difesa e poi in attacco. Vincere tre volte contro lo stesso avversario non è una cosa facile, ma siamo scesi in campo molto concentrati. Trento è scesa in campo con la voglia di vincere, venivano da una bella vittoria contro Sassari e non avevano nulla da perdere".

Buono l'impatto sulla squadra di Marble: "Ora ci aspettano altre partite, una molto importante contro il Partizan, bisognerà arrivare concentrati a questo match sapendo, però, che prima ci aspetta lo scontro contro Pesaro. Marble ha giocato una buona partita, non ha voluto strafare e sono contento così. Stiamo cercando di sfiammare il tendine di Gaines e l’arrivo di Marble può rendere le cose più semplici per il recupero”.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 00:36