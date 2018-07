La Virtus fa tremare il Cittadella

La Virtus ferma sul 2-2 il Cittadella al termine della terza amichevole estiva disputate contro squadre di categoria superiore. Gigi Fresco vara il 3-5-2 in via sperimentale e trae buone indicazioni dalla squadra anche se il primo tempo si chiude 2-0 a favore del Cittadella con reti di Finotto al 37' e Panico due minuti dopo. Sullo 0-0 Virtus vicina al gol con Manarin e Grbac.

Nella ripresa girandola di cambi con Matteo Momenté che sale in cattedra: l'attaccante prima realizza un bel gol dalla distanza e poi proprio allo scadere realizza un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo in area ai danni di Fasolo.

Tabellino: Cittadella-Virtus Verona 2-2

Cittadella: Maniero, Pezzi (dal 30’ st Dalla Bernardina), Rizzo (dal 39’ st Benedetti), Iori (dal 30’ st Pasa), Camigliano, Frare, L.Maniero (dal 39’ st , Settembrini), Finotto (dal 1’ st Arrighini), Siega (dal 1’ st Chiaretti), Panico (dal 23’ st Scappini). All.: R. Venturato.

Virtus pt: Sibi, Trainotti, N’Zè, Rossi, Lancini, Rubbo, Lavagnoli, Grbac, Manarin, Ferrara. Virtus st: Giacomel, Pinton (dal 29’ st Pavan), Trainotti (dal 20’ st Frinzi), Maccarone, Sirignano, Danieli, Merci (dal 20’ st Franchetti), Rubbo (dal 19’ st Santuari), Lavagnoli (dal 25’ st Cattivera) Ferrara (dal 12’ st Forgia), Momentè. All.: L. Fresco.

Arbitro: Zanotti di Pavia coadiuvato da Boggiani di Monza e Zanellati di Seregno

Reti: 37’ pt Finotto, 39’ pt Panico; 14’ st Momentè, 46'st Momenté (rig.)

Note: Spettatori 500 circa. Angoli: 3-3

