La Virtus fa tris, Pesaro ko

La Virtus Bologna centra il terzo successo consecutivo battendo in casa per 78-70 Pesaro. La squadra di Sasha Djordjevic aggancia almeno per una notte la zona playoff. I marchigiani di coach Boniciolli non sono mai domi, rimontando dal -18 fino al -8, prima di un fallo tecnico fischiato a Lyons che rompe l'inerzia della rimonta.

La Segafredo, senza Martin, viene trascinata da capitan Aradori (19 punti per il "cagnaccio"), in un successo corale costruito in difesa, con Pesaro a secco in attacco per larghi tratti del match, ad eccezione del solito ispirato McCree, top scorer di serata con 26 punti. Successo utile per affrontare Nanterre col piglio giusto per i Felsinei, ennesimo KO che non cambia nulla in classifica per Pesaro.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 23-03-2019 23:00