La Virtus Bologna ha già due obiettivi di mercato. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera la società felsinea ha messo gli occhi sul play del Bayern Monaco Stefan Jovic, in scadenza 30 giugno 2019, e su Awudu Abass, seguito già in passato, e attualmente in forza alla Germani Brescia.

Jovic, connazionale di Sasha Djordjevic, è già stato a disposizione del coach serbo delle V Nere in Baviera.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 12:27