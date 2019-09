La Virtus parte bene, ok Brescia e Trento

La Virtus Bologna ha battuto per 74-67 Roma all'esordio nella serie A di basket. La squadra di Djordjevic ha sfruttato i canestri di Weems e Gaines (19 e 14 punti) e l'ottima prestazione di Markovic (12 assist e 9 rimbalzi) per piegare i capitolini di Bucchi. Nelle altre gare, Trento ha sconfitto Pistoia 88-75, mentre la Germani Brescia ha piegato la Reggiana 90-82 (23 punti per Lansdowne).

I risultati della serata

Brescia-Reggiana 90-82

Trento-Pistoia 88-75

Virtus Bologna-Roma 74-67

SPORTAL.IT | 25-09-2019 23:53