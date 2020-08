La Virtus Roma ha ingaggiato Hunt

La Virtus Roma ha ingaggiato Dario Hunt, centro Usa di 203cm per 104kg che la scorsa stagione ha vestito le maglie dei Perth Wildcats e del Mornar Bar.

Molto soddisfatto il coach Bucchi: “E’ un altro giocatore esperto che aggiungiamo al roster, è un centro che per caratteristiche sarà complementare con Riccardo Cervi: è dinamico, molto atletico. Inoltre conosce bene il nostro campionato, quindi sarà più facile il suo inserimento. Farà una preparazione leggermente ridotta visti i tempi ma confidiamo sarà pronto per affrontare al meglio la stagione”.

Queste le parole di Hunt, ex Brescia, Capo d’Orlando e Caserta: “Sono entusiasta all’idea di tornare in Italia per giocare con dei compagni di valore in un club con grande tradizione e in una citta’ storica. Sono convinto che una volta che inizieremo a lavorare tutti insieme a pieni giri potremo toglierci delle soddisfazioni e dare lustro al nome della Virtus Roma”.

