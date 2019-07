La Virtus si dà una scadenza per Teodosic

La Virtus Bologna è probabilmente partita per prima nella corsa a Milos Teodosic ma ora la concorrenza si è fatta davvero agguerrita e per riuscire a ingaggiare il serbo, che è attratto dall'idea di giocare in Eurolega, servirà un'impresa: il Maccabi Tel Aviv è in pressing, mentre Anadolu Efes e Olimpia Milano restano alla finestra.

In casa bianconera non possono aspettare all'infinito e presumibilmente nel giro di pochi giorni molleranno la presa. Le alternative, comunque, non mancano e avrebbero già la benedizione di Sasha Djordjevic: Stefan Markovic e Stefan Jovic, in uscita rispettivamente da Khimki e Bayern, sono connazionali del coach delle 'V Nere', che tra l'altro ha già avuto modo di allenarli.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 13:04