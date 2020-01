La Virtus trionfa, ma Djordjevic è una furia

La Virtus Bologna riscatta la sconfitta contro il Partizan e si rimette in corsa in EuroCup battendo il Darussafaka per 83-72.

L'analisi post-match di Aleksandar Djordjevic è però tutt'altro che serena. Gli obiettivi sono molteplici, a cominciare dall'arbitraggio: "Sono molto contento per la vittoria di stasera, nonostante il grande nervosismo visto in campo, dovuto alla poca chiarezza arbitrale. Serve rispetto per quello che facciamo, ho già mobilitato il mio staff, manderemo qualche video all’EuroCup inerente al tema".

Critiche anche alla prova della squadra: "A rimbalzo avremmo dovuto fare meglio nonostante i 20 nella parte finale del match. Anche dai subentranti dalla panchina mi sarei aspettato di più. Siamo in EuroCup, gli spazi per gli errori sono pochi. Abbiamo finito la partita calando, in partite del genere non può accadere. Però sono soddisfatto di come abbiamo usato la testa negli ultimi 5 minuti, giocando col cronometro trovando punti importanti. Ci sono mancate le percentuali, forse avremmo potuto incrementare il divario per la differenza canestri".

Il coach è nervoso anche sul tema mercato: "Vi chiedo di avere più rispetto per i ragazzi che stanno lavorando oggi con noi. Rispondo sempre alle vostre domande, ma per preparare al meglio i giocatori ho bisogno che evitiate di scrivere cifre e trattative errate.Questo compromette la stabilità mentale del gruppo. Se le cose fossero vere starei zitto, ma fatti non veritieri ci mettono in difficoltà".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 23:57