La Virtus valuta alternative a Gentile

Tra i giocatori che la Virtus sta valutando per chiudere il proprio roster non c’è soltanto Alessandro Gentile. Su alcuni quotidiani viene fatto il nome di Fabio Mian, che però Trento non sembra intenzionata a lasciare andare.

Tra le alternative c’è sempre Arturs Strautins, lettone che gioca in quota italiani grazie alla formazione tecnica giovanile nella Penisola e che è in forza alla Pallacanestro Trieste. Attualmente il baltico è infortunato, ma non dovrebbe averne per più di una decina di giorni.



SPORTAL.IT | 14-09-2019 10:45