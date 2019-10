Paolo Sammarco è un giocatore della Virtus Verona, formazione inserita nel girone B della serie C. Il centrocampista, che ha firmato fino al 30 giugno 2020, ha giocato in serie A con le maglie di Chievo, Sampdoria, Cesena, Udinese e Frosinone, in B con Spezia e ancora Frosinone.

Sammarco si è già aggregato ai nuovi compagni di squadra agli ordini del tecnico Gigi Fresco e ha scelto di indossare la maglia numero 30.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 10:32