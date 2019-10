La Virtus Verona vince due volte

Attraverso una nota il Rimini si è complimentato con la Virtus Verona e non per il successo conquistato in Romagna dai veneti.

"Il Rimini F. C. intende ringraziare pubblicamente i giocatori e lo staff della Virtus Verona che ieri, prima di salire sul pullman per lasciare il “Romeo Neri”, hanno provveduto a ripulire il proprio spogliatoio senza lasciare a terra né una bottiglietta, né una cartaccia. L’educazione e il rispetto verso il prossimo, e nello specifico nei confronti di coloro che si occupano delle pulizie dei locali dello stadio, si vedono anche da questi piccoli grandi gesti", si legge nella nota biancorossa.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 17:31