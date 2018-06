La Viterbese Castrense è ok

"L’A.S. Viterbese Castrense comunica di aver depositato, in data odierna, presso la sede della Lega Italiana Calcio Professionistico di Firenze tutta la documentazione e le garanzie economiche necessarie per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2018 – 2019".

Attraverso un breve comunicato la società laziale ha fatto luce sulla propria situazione.

E' intanto arrivata finalmente l’ufficialità: Giovanni Lopez, ex tecnico della Lucchese, è il nuovo allenatore della Viterbese.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 18:30