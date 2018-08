La vittoria più bella per Arianna Barbieri

Mentre le sue compagne azzurre davano spettacolo agli Europei di Glasgow, lei ha conquistato la vittoria più importante della sua vita. Arianna Barbieri, nuotatrice azzurra di 29 anni, ha annunciato felice su Instagram di aver battuto il linfoma che la affliggeva ormai da mesi. Su Instagram la dorsista è pronta ora a tornare alle gare di nuoto, che ha dovuto lasciare per intraprendere la battaglia contro il tumore.

“22/01/2018, 10/08/2018. Queste sono le date di inizio e di fine di questa mia ultima esperienza di vita – inizia così il lungo post della padovana -. Con oggi finisco un periodo fatto di prelievi , pastiglie, punture , flebo , attese (tante) , dubbi ,pianti, nausea, stanchezza, tristezza, sconforto , picchi e ricadute. Un calvario di nome linfoma di Hodgkin. Siccome siamo padroni del nostro destino solo in parte, ho preso ciò che mi arrivava e ho cercato di accoglierlo al meglio. Per me questa malattia è stata un’arma a doppio taglio, una possibilità che la vita mi ha dato per crescere ed amarla sempre di più, una sfida e un’occasione per conoscere me stessa”.

“Tantissime persone mi hanno aiutato nei momenti peggiori , anche solo con un piccolo pensiero e vi ringrazio davvero tanto. Ora inizia una vita nuova , un voltare pagina riprendendo da quello che ho lasciato e che amo di più. Ci vediamo in piscina…”.

Tre medaglie d’argento agli Europei del 2012, Arianna è pronta a tornare in vasca, molto più forte di prima.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 21:05