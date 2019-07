La Vuelta 2011 è di Chris Froome

L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato l’assegnazione della vittoria della Vuelta 2011 a Chris Froome. La corsa era stata vinta dallo spagnolo Juan José Cobo, sanzionato però per uso di sostanze proibite. Froome, che si era classificato al secondo posto, mette quindi in bacheca il suo settimo Grande Giro dopo i quattro Tour de France, il Giro d’Italia 2018 e la Vuelta 2017.



Lo scorso 13 giugno, Cobo era stato riconosciuto colpevole di "una violazione del regolamento antidoping (uso di sostanze proibite) a causa di risultati anormali nel suo passaporto biologico nel 2009 e nel 2011". Il corridore aveva un mese di tempo per contestare la decisione dell’Uci, ma in un comunicato l’Uci “conferma che nessun ricorso è stato presentato al Tribunale di arbitrato per lo sport contro la decisione del tribunale antidoping dell’Uci su Juan José Cobo”.

"Meglio tardi che mai! La Vuelta di Spagna 2011 evoca in me ricordi molto speciali" il commento di Froome su Twitter.



SPORTAL.IT | 18-07-2019 13:28