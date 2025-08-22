La Vuelta a Torino, il benvenuto del sindaco Lo Russo

“Questo è un luogo importante per la nostra città, per Torino e per l’Italia. Qui è nato il nostro Paese, proprio in questi palazzi ed è bello questo filo conduttore di un’Italia che attraverso la sua fondazione ha visto crescere la nostra città”. Lo ha detto il sindaco Stefano Lo Russo alla presentazione delle 22 squadre de la Vuelta 25, che hanno sfilato in divisa ufficiale a Torino. “Dopo Giro d’Italia e Tour de France – ha detto il primo cittadino – si completa un ciclo importante in cui abbiamo creduto tantissimo con la Regione. Quello di Torino col ciclismo è un grande legame e ci sono tutti gli ingredienti per una meravigliosa festa di sport. E in un momento così difficile – ha aggiunto – ribadire da questa piazza il valore dello sport come pace, tolleranza e unione è un messaggio positivo”. (Immagini di Alessandro Di Marco)