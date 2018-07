La Yamaha prova ad accontentare Valentino Rossi

Valentino Rossi – ma anche Maverick Viñales, va detto – avevano spiegato di aspettarsi in una evoluzione, a livello di elettronica, per le loro Yamaha in vista del Gran premio della Repubblica Ceca che si correrà a Brno.

La casa giapponese ha quindi cercato di andare incontro alle esigenze dei suoi piloti affidando ai collaudatori Katsuyuki Nakasuga e Khota Nozane il compito di trovare la quadra: i due si sono messi al lavoro a Motegi.

Bocche cucite sui risultati ottenuti dal duo di tester nipponici. Alla ripresa del campionato mondiale delle MotoGp se ne saprà di più.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 18:35