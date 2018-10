La Yamaha spiega i problemi di Valentino Rossi

Il team manager della Yamaha Lin Jarvis ha analizzato la gara in Australia, dove la scuderia giapponese ha interrotto un digiuno che durava da 27 gare. Una corsa a due facce: Vinales ha vinto ma Valentino Rossi non è andato oltre il sesto posto.

"Siamo contenti di aver vinto dopo tanto tempo. Maverick ha fatto un buon weekend, è partito male in gara, ma ha fatto una corsa tipica, è iniziato lento poi ha trovato un bel passo. Valentino ha iniziato molto bene, dopo la metà della gara pensavo in un podio ma gli sono mancate le gomme e questo è stato molto fastidioso per lui e non è riuscito a mantenere le prime posizioni".

"Differenza di setting o gestione delle gomme tra Rossi e Vinales? Una bella domanda, i due piloti avevano due diversi setting ma non così distanti. Dobbiamo capire perché Vale aveva più problemi, anche se pure la gomma di Maverick era finita a fine gara. Qua Vinales ha comunque guidato bene per tutto il weekend. 2019? Abbiamo deciso alcuni cambiamenti, ma non posso dirveli".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 07:40