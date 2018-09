La Yamaha vuole spostare la Moto2

La Yamaha e altri costruttori del Motomondiale hanno chiesto alla Dorna di modificare il format dei weekend di gara. Lo riporta corsedimoto.com. Tra le più insistenti ci sarebbe proprio la scuderia giapponese, che indagando sul calo di prestazioni dal sabato alla domenica ha ipotizzato che il problema potrebbe risalire alla gommatura della Moto2 sull’asfalto che metterebbe in crisi il grip della M1.

Secondo quanto rivela RCN, la gara domenicale di Moto2 potrebbe essere la prima a cominciare, oppure potrebbe essere posticipata dopo la MotoGP. Il cambio di regolamento avrà bisogno dell’approvazione della Commissione Grand Prix prima di attuare la modifica nella stagione 2019. Così Lin Jarvis: "Questa è solo la mia opinione personale, ma penso che sia strano vedere che corriamo per tutto il weekend con un format e poi domenica lo invertiamo, penso che dovremmo almeno seguire lo stesso format per tutto il weekend",

Valentino Rossi si era espresso così sull'ipotesi delle gomme della Moto2: "Il problema è che succede solo per noi, non per la Honda e la Ducati. Fanno esattamente gli stessi tempi di sabato. E’ strano. Se fosse vero, non so perché".

