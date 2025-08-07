La zia di Simona Cinà: "E' morta annegata, ora dobbiamo capire il perché"

“Dall’autopsia è emerso che Simona è morta per annegamento. Per stabilire le cause bisognerà però aspettare i risultati finali. Anche gli esami tossicologici. Gli esiti si conosceranno a fine agosto”. Lo afferma Gabriella, la zia di Simona Cinà, la giovane pallavolista morta a Bagheria durante una festa di laurea, a conclusione dell’esame medico legale al Policlinico di Palermo. Tutta la famiglia ha atteso l’esito nel cortile dell’istituto di medicina legale, ha parlato anche Filippo Caracappa. “Quello che bisognerà capire è se questo annegamento è stato causato per un malessere o causato da qualcos’altro – aggiunge la cugina – abbiamo detto che è difficile pensare che una ragazza sportiva che sa nuotare così bene non sia riuscita a salvare, e che anneghi in questo modo in una piscina alta massimo due metri. Dobbiamo quindi sapere se è stata male e poi è caduta in piscina e poi morta per annegamento e perché se ha perso i sensi ed è caduta in acqua”.