Lacrime, papere e Bale da leggenda: la Champions è ancora del Real Madrid

Il Real Madrid fa 13, centrando uno storico tris consecutivo di trionfi in Champions League, nella folle notte di Kiev. Lo stadio che nel 2012 fu teatro del crollo dell’Italia nella finale dell’Europeo contro la Spagna è teatro di un’altra partita da leggenda, se non per lo spettacolo, per il susseguirsi di emozioni. Il Liverpool, sfavorito alla vigilia, si arrende per 3-1, ma cade in piedi, sconfitto dalla genialità degli avversari, simboleggiata dall’epica rovesciata con cui il neo-entrato Bale ha deciso la partita al 64’, e dalla sfortuna, quella che ha tolto di mezzo la stella Salah dopo 30’ per un infortunio alla spalla che ha costretto l’egiziano a uscire in lacrime (Mondiale a rischio) e quella alla base del primo gol del Real, favorito da un clamoroso errore del portiere Karius, che si sarebbe poi ripetuto nel finale sulla doppietta del gallese. Come un anno fa a Cardiff contro la Juventus, gli spagnoli hanno saputo soffrire, per poi colpire nei momenti più importanti. Ma tant’è e Ronaldo, pur in ombra, sale a cinque Champions in carriera, mentre Zidane è il primo allenatore della storia a vincere tre edizioni consecutive di Champions.

Come da copione il Liverpool sceglie di partire a mille per ovviare attraverso i ritmi alti del pressing, a tratti insostenibili, il gap tecnico che lo separa dai palleggiatori del Madrid, in particolare a centrocampo. In avvio allora, e per tutto il primo terzo di gara, sembra di stare ad Anfield, con il popolo inglese a caricare e maglie Reds che spuntano da ogni parte. Zidane prova a predicare calma, il Real vacilla, ma alla fine concede solo un diagonale di Alexander-Arnold, bloccato da Navas che in precedenza aveva rischiato grosso uscendo male su un corner. I campioni d’Europa, che erano comunque stati i primi a rendersi pericolosi al 23’ in ripartenza con un tentativo alto di Ronaldo da posizione molto defilata, non resta che aspettare che l’intensità della partita si abbassi. Tutto questo accade dopo la svolta della partita l’infortunio di Salah, che fa perdere al Liverpool parecchia autostima. La seconda parte del primo tempo scivola allora via all’insegna di un maggiore equilibrio, sebbene pure il Real perda una pedina importante per infortunio, Carvajal, anch’egli fuori in lacrime.

In avvio di ripresa la squadra di Zidane prova subito ad approfittare dello sbandamento psicologico del Liverpool, che perde colpi in difesa a livello di concentrazione, così dopo la traversa di Isco su pallone sfortunatamente deviato da Lallana, al 6’ accade l’imponderabile: innocua pennellata di Kroos sulla quale Karius esce in anticipo, ma il portiere tedesco centra clamorosamente Benzema nel rinvio con le mani, incocciando sulla gamba protesa del francese che fa esplodere i tifosi del Real e fa sprofondare il portiere tedesco del Liverpool. I Reds però non si arrendono e hanno la fortuna e la bravura di rimettersi in carreggiata alla prima occasione: al 10’ funziona lo schema da corner e Mané insacca dall’interno dell’area piccola. Tutto da rifare per il Real, che può però contare su una panchina infinita: al 17’ allora Zidane manda in campo Bale per Isco e dopo due minuti il gallese lo ripaga con il gol che entra nella storia del calcio e orienta la serata, una rovesciata da urlo su cross di Marcelo. Il finale è generoso da parte del Liverpool, che attacca, ma con tanta stanchezza e poca lucidità, incassando il 3-1 a 5’ dalla fine. Zidane porta a casa il tris ed entra nella schiera dei tecnici più vincenti di ogni tempo.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 22:45