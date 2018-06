L'addio di Lorenzo spiace a Pirro

Michele Pirro ha detto la sua sull'addio di Jorge Lorenzo alla Ducati.

"Mi spiace perché daremo un pilota forte ai rivali – ha osservato il collaudatore della casa di Borgo Panigale con MotoGp.com -: sarebbe stato meglio tenerlo con noi che vederlo come avversario. Il potenziale di Jorge l’abbiamo visto, quando è tutto ok può fare la differenza".

"Mi hanno dato l’ok per provare a correre. Nel campionato italiano cercheremo di fare il nostro meglio e voglio provare. Tornare in moto è la miglior cosa da fare in questi casi" ha aggiunto parlando dell’appuntamento nel Civ del fine settimana.

