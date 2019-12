Ladri a casa Ansaldi, la reazione spiazza tutti

Cristian Ansaldi è una delle poche note liete della prima parte della stagione del Torino. Protagonista di un ottimo inizio, prima di fermarsi per un infortunio, l'argentino ex Inter è tornato titolare a suon di prestazioni e di gol.

Fuori dal campo, invece, le cose non vanno altrettanto bene per l’argentino ex Inter e Genoa, vittima di un furto nella propria abitazione. Il fattaccio è accaduto mentre l’esterno era in ritiro con i compagni di squadra, mentre la famiglia, composta dalla moglie con i tre figli, era fuori casa.

A sorprendere, però, è stata la reazione di Ansaldi, ispirata da un invidiabile sangue freddo e da un lodevole spirito cristiano.

Il giocatore ha infatti avuto la forza di filmare le stanze sottosopra della propria abitazione, per poi pubblicare il video sul proprio profilo Instagram: "Mi hanno portato via tante cose di valore, come borse, valigie, orologi, anelli, braccialetti e altri oggetti che per noi hanno grande valore – la didascalia del video – Non per il costo in sé, ma perché solo noi sappiamo quanto è costato potercele permettere”.

Poi, il perdono: “Però ben al di là del dispiacere voglio ringraziare Dio per aver protetto la mia famiglia, sapendo che non c'era nessuno in quel momento, sapendo che ha il controllo di tutto. E questo mi dà serenità".

"Affido le vite di chi ha fatto questo nelle tue mani, Signore, perché tu li perdoni e ti possano conoscere" ha concluso Ansaldi.

Classe ’86, nel giro della Nazionale argentina, con la quale ha partecipato al fallimentare Mondiale 2018, salvo non scendere mai in campo, Ansaldi è in forza al Torino dal 2017 e sta vivendo la migliore stagione della propria carriera in Italia, iniziata nel 2015 con il trasferimento dal Siviglia al Genoa e proseguita con una stagione all’Inter.

Sono già quattro le reti segnate in stagione dall’argentino, decisivo contro la Fiorentina e anche contro il Verona, avversario cui Ansaldi ha segnato due reti, più una terza annullata.



SPORTAL.IT | 21-12-2019 11:28